Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ЮАР

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Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей, в котором проживают порядка 2,8 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях пока не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано около побережья Вануату. Национальное управление океанических и атмосферных исследований объявляло угрозу цунами.

Позже стало известно, что подземные толчки повредили здание посольств США и Франции в столице Вануату Порт-Виле. Предварительно, землетрясение опрокинуло колонну, на одной из стен появились трещины и повреждены окна.