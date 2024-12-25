Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси на Кубани после ЧП с танкерами

Фото: телеграм-канал "Кубань 24"

Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси после крушения танкеров "Волгонефть", сообщает RT со ссылкой на Оперштаб Кубани.

Всего обследовано 256 квадратных километров акватории, 27,9 тысячи квадратных метров уже обработали сорбентом.

Также в соцсетях появилась информация о якобы загрязнении мазутом прибрежной зоны Новороссийска. В пресс-службе администрации города уточнили, что во время утреннего мониторинга 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов нефтепродуктов не обнаружено. В Абрау-Дюрсо берег чистый, также сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска не поступало, рассказали в пресс-службе.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Спасатели эвакуировали всех с первого судна, однако один человек погиб. Спустя время на берег удалось эвакуировать моряков со второго танкера.

В регионе началась ликвидация последствий катастрофы. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.