Новости регионов: затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонный запрет

Затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонный запрет на плавание в акватории Черного моря. Минтранс проводит проверку. В результате ЧП в воду попало около 3 тысяч тонн мазута. Сбором нефтепродуктов на воде занимаются подведомственные суда. При этом на берегу мазут собирают сотни волонтеров. Администрация Краснодарского края заявила, что выделит из своего бюджета более 1 миллиарда рублей на ликвидацию последствий случившегося в районе Анапы.

Тем временем на Байкале машина провалилась под лед и затонула. В результате произошедшего погиб 47-летний водитель. По данным МЧС, мужчина проигнорировал запрещающие знаки и отъехал на внедорожнике далеко от берега. При этом толщина льда в месте провала составляла около 10 сантиметров.

Между тем полицейские пресекли мошенническую схему. Задержанные аферисты убеждали людей, что их компания успешно торгует на бирже, и обещали доход до 30% в месяц в обмен на инвестиции. Причиненный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

