Байден заявил, что замеченные над США дроны не представляют опасности

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Неопознанные БПЛА, которые были замечены в воздушном пространстве ряда американских штатов, не представляют опасности. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, передает ТАСС.

"Мы внимательно следим за этим, но пока нет ощущения опасности", – сказал американский лидер, добавив, что всю информацию проверяют.

Ранее неизвестный дрон над штатом Нью-Йорк стал причиной закрытия международного аэропорта Стюарт. Беспилотники также были замечены над Нью-Йорком, Нью-Джерси и рядом других штатов на северо-востоке страны.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул потребовала тщательного расследования причин появления объектов. Она призвала конгресс принять закон, который позволит местным властям самостоятельно принимать меры против беспилотников.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные БПЛА. По его словам, "загадочные дроны" видели уже над всей страной, а при их появлении важно оповещать об этом общественность.

При этом власти США пока не выявили никаких угроз национальной безопасности страны из-за появления дронов. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников. По его словам, большинство дронов используют для развлечения, коммерческих нужд, архитектуры, сельского хозяйства и прочих целей.