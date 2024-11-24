PA Media: над американскими базами в Великобритании заметили неизвестные БПЛА

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Над тремя американскими базами в Великобритании были замечены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает издание PA Media.

По его информации, БПЛА выявили с 20 по 22 ноября над Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над военно-воздушными силами Фелтвелл в Норфолке.

В американских ВВС не смогли подтвердить, что это были беспилотники противников. Как подчеркнуло издание, их не удалось распознать. Кроме того, воздушные силы США не стали комментировать их поражение. Однако они заверили, что будут защищать свои объекты.

Портал добавил, что количество БПЛА колебалось и они отличались по размерам и конфигурации.

Ранее боевики хуситов атаковали два американских эсминца в Красном море и авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Удары осуществлялись с использованием дронов и ракет.

В Пентагоне отметили, что йеменские хуситы обладают самым современным оружием, в том числе ракетами, способными "делать просто потрясающие вещи".

