Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 15:56

Происшествия

Экс-ректор ПсковГУ Ильина признала вину в полном объеме, включая мошенничество

Фото: ТАСС/Алексей Семенов

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, находящаяся под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, признала вину в полном объеме. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что она признала вину по всем 17 эпизодам, в том числе мошенничестве и превышении полномочий. Помимо этого, она раскаялась в содеянном.

Ильина была задержана по уголовному делу о мошенничестве 8 апреля 2025 года. По данным следствия, экс-ректор трудоустроила в университете несуществующего сотрудника, за счет чего присвоила около 10 миллионов рублей. Кроме того, она приобрела две квартиры в Москве стоимостью примерно 40 миллионов рублей.

Позже у задержанной нашли карту ВИП-обслуживания в аэропортах 130 стран, 11 люксовых сумок и 3 дорогие шубы. Одна из сумок – Braccialini оценивается в 175 тысяч рублей.

Сотрудники ПсковГУ в суде рассказали, что неоднократно отдавали Ильиной часть зарплаты. Сейчас сотрудники университета опасаются за себя, учитывая обширные влиятельные связи экс-ректора.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика