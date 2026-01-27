Экс-ректор ПсковГУ Ильина признала вину в полном объеме, включая мошенничество

Фото: ТАСС/Алексей Семенов

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, находящаяся под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, признала вину в полном объеме. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что она признала вину по всем 17 эпизодам, в том числе мошенничестве и превышении полномочий. Помимо этого, она раскаялась в содеянном.

Ильина была задержана по уголовному делу о мошенничестве 8 апреля 2025 года. По данным следствия, экс-ректор трудоустроила в университете несуществующего сотрудника, за счет чего присвоила около 10 миллионов рублей. Кроме того, она приобрела две квартиры в Москве стоимостью примерно 40 миллионов рублей.

Позже у задержанной нашли карту ВИП-обслуживания в аэропортах 130 стран, 11 люксовых сумок и 3 дорогие шубы. Одна из сумок – Braccialini оценивается в 175 тысяч рублей.

Сотрудники ПсковГУ в суде рассказали, что неоднократно отдавали Ильиной часть зарплаты. Сейчас сотрудники университета опасаются за себя, учитывая обширные влиятельные связи экс-ректора.

