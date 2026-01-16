Бывший замначальника метро Москвы Дощатов признался в получении взяток

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Бывший первый замначальника метро Москвы Дмитрий Дощатов признал вину в получении взяток от представителя компании "Техпромимпорт" Александра Волынского. Об этом сообщает ТАСС из зала Савеловского суда.

"Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю", – сказал Дощатов на заседании.

Кроме того, вину в даче взяток признал сам Волынский. Он заключил досудебное соглашение, рассказал агентству адвокат Александр Гофштейн, представляющий интересы Дощатова.

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы отправил Дощатова в СИЗО по обвинению в получении взяток. Согласно судебным документам, незадолго до этого в рамках мирового соглашения он передал своей жене совместно нажитую элитную недвижимость.

Утверждалось, что ей перешло право собственности на квартиру общей площадью 156,7 квадратного метра в жилом комплексе "Алые паруса", машино-место площадью 18,3 квадратного метра в этом же ЖК, а также автомобиль.

Помимо этого, суд тогда же арестовал Волынского и гендиректора "Техпромимпорта" Александра Васильева. Последний обвинялся в мошенничестве.