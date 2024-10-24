РИА Новости: суд арестовал еще двух фигурантов по делу замначальника метро Москвы Дощатова

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще двух фигурантов дела о взятке, переданной первому заместителю начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Дощатову. Об этом сообщает РИА Новости в суде.

Как сообщили ТАСС в суде, представитель компании "Технопромимпорт" Александр Волынский, которого обвиняют в даче взятки Дощатову, арестован до 22 декабря. Свою вину он не признает.

"Волынский не позднее 11 января 2023 года приобрел и передал Дощатову автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 4,8 миллиона рублей", – сказано в материалах дела.

Гендиректору компании Александру Васильеву вменяется только мошенничество, указано в карточке на сайте столичных судов общей юрисдикции.

24 октября суд отправил в СИЗО Дощатова. Его обвиняют в получении взятки.

