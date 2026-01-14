Экс-губернатора Рязанской области Любимова обвинили во взятках на 272 млн рублей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении нескольких взяток на общую сумму около 272 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным следствия, одна из взяток на сумму 252 миллиона рублей предназначалась за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки в 12 и 8 миллионов рублей – за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

Басманный суд Москвы отправил Любимова в СИЗО в декабре 2024 года. Уточнялось, что экс-глава Рязанской области получил взятку не только в виде денег, но и имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Ранее экс-главу Тамбовской области Максима Егорова также арестовали по делу о получении взяток от предпринимателей. Чиновник постоянно получал деньги за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе.