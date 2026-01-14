Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 07:55

Происшествия

Экс-губернатора Рязанской области Любимова обвинили во взятках на 272 млн рублей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении нескольких взяток на общую сумму около 272 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным следствия, одна из взяток на сумму 252 миллиона рублей предназначалась за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки в 12 и 8 миллионов рублей – за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

Басманный суд Москвы отправил Любимова в СИЗО в декабре 2024 года. Уточнялось, что экс-глава Рязанской области получил взятку не только в виде денег, но и имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Ранее экс-главу Тамбовской области Максима Егорова также арестовали по делу о получении взяток от предпринимателей. Чиновник постоянно получал деньги за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе.

Читайте также


политикапроисшествиярегионы

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика