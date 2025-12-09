Суд Москвы приговорил экс-полицейского к 15 годам колонии за взятки

Фото: depositphotos/andreyuu

Столичный суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего полицейского, обвиняемого в получении взяток, сообщила пресс-служба главка Следственного комитета России по Москве.

Виновным признан экс-начальник ОВМ ОМВД по району Раменки. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Более того, ему назначен штраф 15 миллионов рублей, он лишен звания подполковника полиции.

Установлено, что с 2017 по 2022 год фигурант лично и через посредника получал деньги за фиктивную регистрацию иностранцев. За свои незаконные действия он получил более 1,5 миллиона рублей.

