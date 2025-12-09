Форма поиска по сайту

09 декабря, 16:20

Происшествия

Суд Москвы приговорил экс-полицейского к 15 годам колонии за взятки

Фото: depositphotos/andreyuu

Столичный суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего полицейского, обвиняемого в получении взяток, сообщила пресс-служба главка Следственного комитета России по Москве.

Виновным признан экс-начальник ОВМ ОМВД по району Раменки. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Более того, ему назначен штраф 15 миллионов рублей, он лишен звания подполковника полиции.

Установлено, что с 2017 по 2022 год фигурант лично и через посредника получал деньги за фиктивную регистрацию иностранцев. За свои незаконные действия он получил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее суд заключил под стражу главу Сакского района Крыма Владислава Хаджиева. Он подозревается в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 28 января 2026 года.

