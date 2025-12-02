Первый замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан по делу о взятке

Фото: admgor.nnov.ru

Сотрудники полиции задержали первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по делу о взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В региональной прокуратуре добавили, что ведомство в данный момент контролирует ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела в отношении Егорова.

Ранее глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев был арестован по подозрению во взятке в 2 миллиона рублей. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Кроме того, по подозрению в получении взяток за назначение соцпособий был задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Соцфонда Дагестана, депутат Народного собрания республики Изи Алиев.