Глава Сакского района Крыма Хаджиев арестован по подозрению в получении взятки

Фото: sakimo.rk.gov.ru

Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев арестован по подозрению во взятке, сообщает ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Его подозревают во взятке в размере 2 миллиона рублей. По ходатайству следствия Киевским судом Симферополя Хаджиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 28 января 2026 года.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Соцфонда Дагестана, депутат Народного собрания республики Изи Алиев задержан по подозрению в получении взяток за назначение соцпособий.

Ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток организованной группой в особо крупном размере. Всего к уголовной ответственности были привлечены 17 сотрудников отделения СФР по республике. Вместе с ними под подозрения в даче взяток в особо крупном размере подпали 11 граждан.

