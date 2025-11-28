Форма поиска по сайту

28 ноября, 14:30

Происшествия

В Дагестане задержан экс-глава управления Соцфонда Алиев по делу о взятках

Фото: nsrd.ru

Бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Соцфонда Дагестана, депутат Народного собрания республики Изи Алиев задержан по подозрению в получении взяток за назначение соцпособий. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, чиновнику предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток организованной группой в особо крупном размере.

В свою очередь, в ФСБ подчеркнули, что всего к уголовной ответственности были привлечены 17 сотрудников отделения СФР по республике. Вместе с ними под подозрения в даче взяток в особо крупном размере подпали 11 граждан.

"По версии следствия, ущерб бюджету Социального фонда России от их противоправной деятельности составляет свыше 1,4 миллиарда рублей", – отметили в федеральной службе.

Следователи выяснили, что в 2023 году Алиевым была создана организованная преступная группа для систематического получения взяток за назначение ежемесячных пособий на детей. В объединение вошли его подчиненные.

Участники искали местных жительниц, не имеющих права на господдержку. Поиск осуществлялся через мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Telegram и один из сайтов объявлений. На платформах преступники размещали услуги по оформлению пособий на детей, а также увеличению их размера с 50 до 100% от прожиточного минимума за вознаграждение.

В результате Алиев получил не менее 12 миллионов рублей, в обмен на которые одобрил свыше 5 тысяч незаконных решений о выплатах.

Ранее бывшему замглавы администрации подмосковного городского округа Клин, директору коммерческой фирмы и двум посредникам предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновник получил через посредников 200 тысяч рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги.

