Шесть домов по программе реновации возвели в четырех районах САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство шести домов по программе реновации было завершено в декабре 2025 года на севере Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, новостройки появились в четырех районах Северного административного округа (САО) столицы: Головинском, Дмитровском, Коптеве и Аэропорт. Общая площадь квартир превышает 120 тысяч квадратных метров.

"В домах оборудованы комфортные подъезды с удобными входными группами, просторными и светлыми вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными, где можно хранить личный инвентарь без необходимости занимать пространство в квартирах", – рассказал Овчинский.

На первых этажах новостроек появятся различные социально значимые объекты: магазины, аптеки, кофейни, пункты вывоза заказов и другие востребованные точки.

"Мосгосстройнадзор контролировал возведение домов на всех этапах, суммарно было организовано более 60 выездных проверок", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, по итогам проверок инспекторы оформили заключения о соответствии домов требованиям проектной документации.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы в декабре 2025 года возвели 10 домов общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров.

Они расположены в пяти районах: Измайлове, Северном Измайлове, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомском. В домах около 4 тысяч квартир, в том числе 29 адаптированных для комфорта маломобильных граждан.

