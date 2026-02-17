Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 10:06

Город

Шесть домов по программе реновации возвели в четырех районах САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство шести домов по программе реновации было завершено в декабре 2025 года на севере Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, новостройки появились в четырех районах Северного административного округа (САО) столицы: Головинском, Дмитровском, Коптеве и Аэропорт. Общая площадь квартир превышает 120 тысяч квадратных метров.

"В домах оборудованы комфортные подъезды с удобными входными группами, просторными и светлыми вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными, где можно хранить личный инвентарь без необходимости занимать пространство в квартирах", – рассказал Овчинский.

На первых этажах новостроек появятся различные социально значимые объекты: магазины, аптеки, кофейни, пункты вывоза заказов и другие востребованные точки.

"Мосгосстройнадзор контролировал возведение домов на всех этапах, суммарно было организовано более 60 выездных проверок", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, по итогам проверок инспекторы оформили заключения о соответствии домов требованиям проектной документации.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы в декабре 2025 года возвели 10 домов общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров.

Они расположены в пяти районах: Измайлове, Северном Измайлове, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомском. В домах около 4 тысяч квартир, в том числе 29 адаптированных для комфорта маломобильных граждан.

Более 250 тыс москвичей въехали или переезжают в новое жилье по программе реновации

Читайте также


городреновация

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика