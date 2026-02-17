Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:21

Политика

В МО РФ назвали дожди и морозы на купянском направлении "ледяным адом" для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Чередующиеся дожди с морозами на купянском направлении стали "ледяным адом" для украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения. Солдаты ночуют в окопах под открытым небом и блиндажах без обогрева и горячего питания. Попытки развести костры пресекаются российскими военнослужащими, выявленные позиции уничтожаются.

"Ночные температуры на купянском направлении сейчас опускаются до минус 6 (градусов. – Прим. ред.), но и этого достаточно, чтобы получить обморожения или замерзнуть в мокрой одежде", – рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточнило, что катастрофическая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады, которые заблокированы на восточном берегу реки Оскол южнее поселка городского типа Купянска-Узлового.

По словам военнопленных и данным радиоперехвата, до 30% украинских военных выбывают из строя именно из-за обморожений, однако эвакуировать их в тыл не представляется возможным. В таких условиях раненые практически обречены на смерть от замерзания. Это подтверждают бойцы ВС РФ, которые находят тела на бывших позициях ВСУ.

Украинские подразделения стали заложником "победных" докладов на купянском направлении, командование не дает им отойти с позиций, добавили в Минобороны.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ВСУ несут существенные потери и не могут их восполнить.

По его данным, противник в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов делает ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА и увеличение количества ударных беспилотников. Однако российские военные применяют в 2 раза больше дронов, чем украинские солдаты, подчеркнул генерал армии.

ВС РФ сорвали подвоз продовольствия и боекомплекта ВСУ

