17 февраля, 12:21

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергоинфраструктуры Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Кроме того, ВС РФ ударили по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА противника.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – указали в оборонном ведомстве.

Ранее российские силы поразили хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе села Качаново Полтавской области Украины. Для этого военные применили беспилотник "Герань". Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Покровка Сумской области.

Сюжет: Спецоперация на Украине
