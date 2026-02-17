Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:15

Происшествия

Тела матери и ее сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Тела женщины и ее 15-летнего сына найдены в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России.

Все произошло утром 17 февраля на Красноуральской улице. В ходе осмотра следователи не нашли видимых следов насильственной смерти. Одной из версий случившегося стало отравление угарным газом, так как в квартире погибших установлена газовая колонка.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. В рамках расследования уже назначены необходимые экспертизы, включая проверку состояния газового оборудования.

Ранее тела мужчины и женщины были найдены около многоэтажного дома, расположенного в ЖК "Саларьево парк" в ТиНАО. Причина произошедшего неизвестна. К работе на месте инцидента были привлечены правоохранители.

До этого тело пропавшего подростка обнаружили в лесу Ханты-Мансийска. Юноша 2010 года рождения не вернулся из школы и не выходил на связь с вечера 31 января. Его тело удалось найти только 4 февраля в лесном массиве в районе СНТ "Кедр". При визуальном осмотре не было установлено признаков насильственной смерти.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика