Плакат украинской сборной на церемонии открытия ОИ-2026 несла россиянка

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Табличку украинской сборной на церемонии открытия зимней Олимпиады в итальянском Милане несла россиянка. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Девушку зовут Анастасия Кучерова, она работает архитектором и уже 14 лет живет в Милане. По ее словам, табличку украинской делегации она выбрала намеренно, желая выразить солидарность.

Необычным опытом девушка поделилась в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Она написала, что украинские спортсмены сразу узнали ее акцент и начали говорить по-русски. Для девушки это стало символом нерушимой "глубокой связи" между двумя народами.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании на Играх, рассказал, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку. Последний выступал со своей произвольной программой сразу после россиянина. Позже украинец заявил, что катание после "нейтрального" спортсмена оказало влияние на его психологическое состояние. Гуменник связал такое поведение с позицией федерации, против которой "спортсмен не может никак пойти".