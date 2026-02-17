Форма поиска по сайту

17 февраля, 09:41

Астроном Францев: наблюдать малый парад планет 28 февраля лучше всего с помощью бинокля

Астроном рассказал, когда и как можно увидеть малый парад планет

Фото: 123RF.com/appolegi

Малый парад планет, в котором соберутся Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, пройдет 28 февраля. Наблюдать за астрономическим явлением лучше всего с помощью бинокля, сообщили РИА Новости в пермском планетарии.

Как уточнил лектор учреждения Виталий Францев, в 17:30 по московскому времени планеты окажутся низко над западным горизонтом. Эксперт указал, что подобное выравнивание четырех планет случается примерно раз в год или реже.

Кроме того, вечером 28 февраля можно будет понаблюдать за крупнейшим атмосферным вихрем в Солнечной системе – большим красным пятном на Юпитере, добавил Францев.

Ранее астролог Олеся Ракунова рассказала, что коридор затмений, который пройдет с 17 февраля по 3 марта, сильнее всего затронет людей в возрасте 18,5, 37 и 55,5 года. По ее словам, период затмения характеризуется ослаблением контроля над событиями и повышенной эмоциональной восприимчивостью. Однако сами затмения не порождают события, а создают особую энергетическую атмосферу, которая при сочетании с другими факторами может спровоцировать определенные изменения.

