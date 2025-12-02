AFP: экс-главу дипслужбы ЕС Могерини задержала бельгийская полиция

Фото: ТАСС/Zuma/Le Pictorium Agency/Nicolas Landemard

Бывший верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, а ныне ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана в Бельгии. Об этом сообщает AFP.

Итальянского политика обвиняют в коррупции в дипслужбе ЕС. Кроме того, по аналогичному делу был задержан бывший генеральный секретарь Могерини Стефано Саннино. Он являлся вторым человеком в евродипслужбе, когда ею руководил Жозеп Боррель, уточнила газета l"Echo, сославшись на источники в силовых структурах Бельгии.

Днем 2 декабря полиция Бельгии проводила обыски в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза в Брюсселе, в Колледже Европы и в частных домах. Правоохранители организовали оперативные мероприятия в рамках расследования возможного нецелевого использования средств ЕС.

По данным СМИ, сотрудники полиции изъяли документы и задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов. Спустя время Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили задержание фигурантов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве с тендерами на строительство, которые спонсировал ЕС.

