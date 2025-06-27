Euractiv: 74 евродепутата хотят отставки главы ЕК за коррупционный скандал

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Вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала вокруг покупок вакцин от COVID-19 поддержали 74 депутата Европарламента (ЕП). Об этом сообщает Euractiv.

По данным портала, 31 из 74 депутатов относятся к ультраправой фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). При этом самая крупная в парламенте Европейская народная партия будет выступать против вотума недоверия главе ЕК.

По закону Евросоюза, для запуска процедуры вотума недоверия нужны подписи 72 депутатов ЕП. Для его утверждения необходимо, чтобы за вотум недоверия проголосовали две трети депутатов, которые находится на заседании.

Фон дер Ляйен обвиняли в коррупции при закупках непроверенных вакцин более чем на 35 миллиардов евро. В декабре прошлого года количество участников иска против главы ЕК составляло тысячи человек, отмечал инициатор этого иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан.

Иск о "намеренном сокрытии от общества сведений об опасности применения непроверенной вакцины" был подан от правительства Венгрии и Польши, общественных организаций и физлиц, близкие которых умерли в результате побочных действий лекарства.

