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21 января, 20:40

Политика

Суд Льежа отказался продолжать рассмотрение дела против главы ЕК фон дер Ляйен

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Суд Льежа отказался продолжать рассмотрение дела против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она обвинялась в коррупции при закупке 1,8 миллиарда вакцин от COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на сообщении суда.

"Суд Льежа отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом против Урсулы фон дер Ляйен. Это решение также распространяется на все стороны, присоединившиеся к обвинению", – говорится в постановлении суда.

L-Post со ссылкой на решение инстанции отмечает, что дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Фон дер Ляйен обвиняли в коррупции при закупках непроверенных вакцин более чем на 35 миллиардов евро. В декабре 2024 года количество участников иска против главы Еврокомиссии достигало тысячи человек, отмечал Бальдан.

По его словам, данный иск был о "намеренном сокрытии от общества сведений об опасности применения непроверенной вакцины".

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