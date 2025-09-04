В Европарламенте пригрозили фон дер Ляйен вотумом недоверия

Фото: ТАСС/EPA/ARTUR RESZKO

Левая фракция Европарламента предложила вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС со ссылкой на текст предложения.

Как уточняется в документе, ЕП призывает к отставке фон дер Ляйен из-за несоблюдения принципов прозрачности, подотчетности и международного права.

Например, парламентарии считают, что торговая сделка Брюсселя и Вашингтона наносит ущерб Евросоюзу. Ее также назвали "асимметричной и невзаимовыгодной".

Кроме того, ЕК обвинили в бездействии по вопросу палестино-израильского конфликта, в частности, военных нападений Израиля и систематических нарушений международного и гуманитарного права в секторе Газа.

Законодатели призвали обнулить соглашение об ассоциации, ввести санкции против еврейского государства и всеобъемлющее эмбарго на поставки ему оружия.

Помимо прочего, парламентарии выразили недовольство стремлением ЕК заключить соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), так как это несет угрозу европейским аграриям и окружающей среде.

По данным Politico, голосование о вотуме недоверия может состояться уже в октябре. Для начала дискуссий необходима поддержка предложения со стороны 72 европарламентариев.

Ранее суд признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. В частности, она необоснованно запретила публикацию сообщений об условиях контрактов на сумму более 30 миллиардов евро. После этого группа крайне правых евродепутатов выступила с ходатайством об отставке главы ЕК.

Однако депутаты ЕП отклонили вотум недоверия. За инициативу высказались 175 депутатов при минимуме в 361 голос. При этом 360 человек выступили против вотума.

