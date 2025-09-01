Фото: AP Photo/Pool Getty Images North America/Leon Neal

Евросоюз обладает "довольно четким" планом касательно отправки войск на Украину в качестве обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

Она уточнила, что у Европы есть точная дорожная карта по этому направлению, а также ЕС достиг необходимого соглашения с США. Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить поддержку ВСУ, подчеркнула фон дер Ляйен.

По информации FT, в состав войск, которые планируется разместить на Украине, войдут десятки тысяч бойцов под руководством ЕС. В свою очередь, американская сторона будет оказывать им различную помощь в виде систем командования, контроля, а также средств разведки и наблюдения.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Германии сняли с повестки вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. Сомнения в необходимости данного решения возникли после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться.

Ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины обернется прямым противостоянием с армией РФ, в результате которого Европа потерпит поражение, считают эксперты.