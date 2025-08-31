Карасин: снятие с повестки отправку военных ФРГ на Украину "собьет силовой фанатизм" Киева

Фото: ТАСС/Олег Елков

Снятие с повестки вопроса об отправке на Украину военных Германии должно "сбить силовой фанатизм" киевского режима. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале.

"При всей условности подобных сообщений, они должны заметно сбить силовой фанатизм режима (украинского президента Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, а это уже существенный фактор", – отметил сенатор.

При этом Карасин подчеркнул, что необходимо проследить за тем, насколько данная информация соответствует действительности.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что власти Германии сняли с повестки вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии.

Журналисты уточнили, что правительство ФРГ должно было отправить военных на Украины после завершения конфликта. Сомнения в необходимости данного решения возникли после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться.

При этом, по предварительным данным, немецкое правительство может вернуться к вопросу отправки своих солдат на Украину, но в случае, если американский лидер Дональд Трамп "пошевелится".