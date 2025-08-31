Bild: Берлин отказался от отправки военных ФРГ на Украину

Фото: 123RF/zabelin

Власти Германии сняли с повестки вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что правительство ФРГ должно было отправить военных на Украины после завершения конфликта. Сомнения в необходимости данного решения возникли после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться.

Теперь же, как указывает издание, Германия планирует усилить украинских военных с помощью выделения им финансирования, а также закупки Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружения.

При этом, по предварительным данным, немецкое правительство может вернуться к вопросу отправки своих солдат на Украину, но в случае, если американский лидер Дональд Трамп "пошевелится".

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что созданной по инициативе Франции и Великобритании "коалиции желающих" нужно отправить на Украину военных после завершения боевых действий. В частности, Европа готова помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

По мнению Трампа, размещение войск Франции и ФРГ на Украине не должно стать проблемой для России. Однако глава Белого дома уточнил, что американских военных на Украине не будет до тех пор, пока он находится на должности президента США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к обсуждениям на Западе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины.

