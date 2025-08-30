Telegraph: ЧВК США могут отправить на Украину в качестве "гарантий безопасности"

Фото: ТАСС/АР/Zsolt Czegledi

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает с европейскими лидерами возможность отправки сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину в качестве "гарантий безопасности". Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, ЧВК США будут заниматься строительством фортификационных сооружений и военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса на территории Украины. В Европе считают, что ЧВК смогут стать "сдерживающим фактором" для России.

Журналисты также отметили, что отправка сотрудников частных военных компаний вместо военнослужащих армии США развеет опасения сторонников Трампа, выступающих против участия Вашингтона в иностранных военных кампаниях.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что созданной по инициативе Франции и Великобритании "коалиции желающих" необходимо разместить на Украине военные силы поддержки "на суше, в море и в воздухе" в рамках реализации гарантий безопасности.

В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Москва не приемлет ввод войск НАТО на Украину под видом миротворцев. По его словам, в таких "гарантиях безопасности" нет необходимости.