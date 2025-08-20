Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 20:30

Политика

Медведев заявил, что РФ не приемлет войск НАТО на Украине под видом "миротворцев"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Москва не приемлет войск Североатлантического альянса на Украине под видом миротворцев. В таких "гарантиях безопасности" нет необходимости, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на свой странице в соцсети X.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что созданной по инициативе Франции и Великобритании "коалиции желающих" следует разместить на территории Украины силы поддержки "на суше, в море и в воздухе" в рамках реализации гарантий безопасности.

"Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев", – прокомментировал его слова Медведев.

По итогам встречи "коалиции желающих" Макрон также указал, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее решение Киев может принять в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения.

При этом президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американских военных на украинской территории не будет, пока он остается на посту главы государства.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика