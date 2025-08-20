Медведев заявил, что РФ не приемлет войск НАТО на Украине под видом "миротворцев"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Москва не приемлет войск Североатлантического альянса на Украине под видом миротворцев. В таких "гарантиях безопасности" нет необходимости, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на свой странице в соцсети X.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что созданной по инициативе Франции и Великобритании "коалиции желающих" следует разместить на территории Украины силы поддержки "на суше, в море и в воздухе" в рамках реализации гарантий безопасности.

"Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев", – прокомментировал его слова Медведев.

По итогам встречи "коалиции желающих" Макрон также указал, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее решение Киев может принять в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения.

При этом президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американских военных на украинской территории не будет, пока он остается на посту главы государства.

