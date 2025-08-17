Макрон допустил признание Украиной утраты территорий

Фото: AP Photo/Philippe Magoni, Pool

Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам виртуальной встречи "коалиции желающих".

По его словам, соответствующее решение Киев может принять в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения. При этом украинская сторона признает именно потерю территорий в результате боевых действий, а не их нахождение под суверенитетом другого государства.

"Это не противоречит международному праву", – передает слова президента Франции РИА Новости.

В понедельник, 18 августа, американский президент Дональд Трамп намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему территорий при урегулировании конфликта.

При этом встречу могут посетить Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Более того, Трамп заявил о подготовке трехсторонней встречи, которая, согласно данным СМИ, может состояться 22 августа.

Как отмечал ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, гарантии безопасности для Украины Россия и США уже согласовали. Дальнейшие действия в этом вопросе, по его словам, зависят от Киева.