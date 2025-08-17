Трамп заявил о "значительном прогрессе" в отношениях с Россией

Фото: 123RF/palinchak

В отношениях России и Соединенных Штатов был достигнут значительный прогресс, сообщил лидер США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Также он призвал наблюдать за развитием событий.

Российско-американские переговоры с участием президентов стран прошли на Аляске 16 августа. По словам Владимира Путина, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Тем временем Трамп охарактеризовал беседу "отличными переговорами", а также обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. Однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

Более того, президент Штатов заявил о начале подготовки трехсторонней встречи. Она, по информации СМИ, может пройти 22 августа. До этого, 18 августа, Трамп планирует принять украинского лидера Владимира Зеленского, на встрече с которым будет затронут вопрос территорий при урегулировании конфликта.