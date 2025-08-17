Reuters: Зеленский счел невозможной уступку всей территории ДНР

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с лидером США Дональдом Трампом по итогам его встречи с Владимиром Путиным назвал невозможной уступку всей территории Донбасса России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Телефонная беседа длилась около 1,5 часа, глава Белого дома проинформировал Зеленского об итогах переговоров на Аляске. Утверждается, что власти РФ якобы предложили заморозить линию фронта при полном выводе ВСУ из Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский заявил, что это невозможно, и сразу же отклонил данное требование.

По информации СМИ, Трамп заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского конфликта.

Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Ппосле этого президент США рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.