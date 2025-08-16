Bloomberg: Трамп заявил, что РФ не будет возражать против гарантий безопасности Киеву

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с европейскими политиками предположил, что Москва не будет возражать против предоставления американской стороной гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Трамп заявил европейским лидерам, что готов внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине, если это не будет связано с НАТО", – говорится в публикации.

Ранее американский лидер заявил европейским политикам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского конфликта. Кроме того, отмечали журналисты, после встречи с Владимиром Путиным глава Белого дома отказался от требования немедленного прекращения огня.

В ночь на 16 августа в Анкоридже прошли переговоры между Россией и США по формуле "три на три". Путин сказал, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. В то же время сделка по прекращению огня еще не достигнута.