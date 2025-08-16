Трамп назвал саммит США и РФ на Аляске "замечательным и крайне успешным"

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным на Аляске "замечательной и очень хорошей", соответствующее сообщение появилось на странице политика в соцсети Truth Social.

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте также прошел "очень хорошо", подчеркнул Трамп.

По его словам, все собеседники согласились с тем, лучший способ закончить украинский конфликт – заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь. Он добавил, что соглашение о прекращении огня часто не соблюдается.

В понедельник, 18 августа, Зеленский посетит Вашингтон, и в случае удачного разговора будет организована встреча с Путиным, заключил глава Белого дома.

Российско-американские переговоры прошли на Аляске. Путин заявил, что встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп отмечал, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что есть предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе, которая будет действовать до трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

