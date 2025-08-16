Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 04:58

Трамп заявил, что Путин сравнил экономику США с "горячей пушкой"

Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин во время прошедших переговоров на Аляске сравнил американскую экономику с "горячей пушкой".

"Владимир сказал буквально только что: "Кто-нибудь сделал так много за столь короткий срок? Ваша страна горяча, как пушка". А год назад он думал, что она мертва. Все так думали", – сообщил Трамп в интервью Fox News.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом официально завершились на Аляске. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Российский лидер также заявил, что Москве и Вашингтону необходимо "перелистнуть страницу" и вернуться обратно к сотрудничеству. Путин обратил внимание, что двусторонний товарооборот России и США при администрации Трампа стал повышаться.

Трамп подчеркнул, что провел отличные и продуктивные переговоры с Путиным и что теперь у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута.

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

политикаэкономика

