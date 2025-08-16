Путин призвал США вернуться к сотрудничеству с Россией

Фото: 123RF/mermolenko

России и Соединенным Штатам необходимо "перелистнуть страницу" и вернуться обратно к сотрудничеству. Об этом сообщил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Путина, у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом за последние несколько месяцев.

"Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин (Стив. – Прим. ред.) Уиткофф", – отметил президент РФ.

Глава государства указал, что двусторонний товарооборот России и США при администрации Трампа стал повышаться. Хотя на данный момент он пока носит символический характер, но составляет плюс 20%, отметил Путин. Он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона много интересных направлений для совместной работы.

Путин заключил, что с обеих сторон на прошедшем саммите РФ и США был настрой на результат.

Переговоры Путина и Трампа в формате группы "три на три" завершились на Аляске. Президенты общались на протяжении 2 часов 45 минут. Путин отметил, что обсуждения прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По словам российского лидера, отношения РФ и США в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен Холодной войны". Тем не менее Путин поблагодарил американского коллегу за совместную работу, а также за доброжелательный и доверительный тон прошедшей беседы.

Трамп также заявил, что провел отличные, продуктивные переговоры с российской стороной, однако сделки по Украине пока не было достигнуто.

После завершения пресс-конференции лидеров стран официальный саммит РФ и США завершился. Путин сел в свой самолет в аэропорту Анкориджа и покинул Аляску.