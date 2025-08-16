Переговоры Путина и Трампа в узком круге завершились

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате группы "три на три" завершились. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Кремля.

Таким образом, переговоры лидеров продолжались 2 часа 45 минут. По информации СМИ, журналистов начали пускать в зал, где планируется совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Спустя некоторое время стартовали официальные переговоры РФ и США в формате "три на три". С российской стороны во встрече также принимали участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.