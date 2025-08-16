Захарова заявила, что западные СМИ в безумии от приема Путина на Аляске

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Иностранные СМИ находятся в состоянии помешательства, переходящего в полное безумие, из-за приема Владимира Путина на проходящем на Аляске саммите с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Три года они (западные СМИ. – Прим. ред.) рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", – написала Захарова.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина, который шел по красной дорожке, затем они пожали друг другу руки. Кроме того, лидеры обменялись парой реплик перед фотографированием и сели в лимузин Cadillac.

Иностранные СМИ сочли прием Путина на Аляске теплым, указав, что поведение Трампа с российским лидером резко контрастирует с его перепалкой с украинским президентом Владимиром Зеленским в феврале этого года.

Спустя некоторое время стартовали официальные переговоры РФ и США в формате "три на три". С российской стороны во встрече также принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.