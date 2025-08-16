Трамп заявил, что сделка по Украине пока не достигнута

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличные, продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. Глава Белого дома подчернкул, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута. Об этом Трамп сообщил на совместной пресс-конференции с Путиным.

"Мы согласовали очень много вопросов, большинство из них. Я бы сказал, что есть несколько важных вопросов, по которым мы еще не пришли к полному согласию, но мы добились определенного прогресса", – отметил президент США.

Трамп не стал называть сделкой достигнутые на переговорах договоренности по Украине, поскольку для этого потребуется согласие всех сторон. Он добавил, что созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами по НАТО, чтобы проинформировать их о содержании встречи с Путиным.

Президенты РФ и США завершили переговоры в формате группы "три на три" в рамках саммита двух стран в Анкоридже на Аляске. В общей сложности делегации стран общались на протяжении 2 часов и 45 минут – это стало самой продолжительной двусторонней встречей Трампа и Путина за всю историю.

С российской стороны во встрече также принимали участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Трамп заявлял, что в ходе переговоров хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также рассчитывает на встречу Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита на Аляске.