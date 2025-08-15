Трамп заявил, что рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского

Фото: AP Photo/Luis M. Alvarez

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на переговоры Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"В нашей следующей встрече примут участие президент Зеленский и президент Путин, а также, возможно, я", – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как уточнил американский лидер, он хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако, подчеркнул Трамп, окончательный вариант сделки должны согласовать Москва и Киев.

Путин и Трамп ранее встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже для российско-американских переговоров. США выбрали фразу pursuing peace ("В погоне за миром") в качестве слогана встречи.

Встреча лидеров может занять 6–7 часов. В ней также принимают участие помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.

Как заявлял до этого Трамп, он в ходе встречи с Путиным планирует обсудить вопрос территорий.

