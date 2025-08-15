Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским

Фото: телеграм-канал SHOT

Представитель МИД России Мария Захарова назвала замеченного на Аляске лося президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

Захарова прикрепила видео, на котором запечатлели животное, попытавшееся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций.

"Зеленский уже не знает, что придумать", – написала дипломат.

В свою очередь, посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова в своих соцсетях указала, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится без европейской и украинской делегаций, передает радио "Комсомольская правда".

Она заявила, что именно Киев должен решать вопросы насчет своего будущего и завершения конфликта с гарантиями безопасности, а также добавила, что Украина стремится к миру, но "не любой ценой".

"Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом", – подчеркнула Матернова.

Встреча двух лидеров состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов.

В составе российской делегации: помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта, стороны также намерены обсудить двустороннее сотрудничество.

Согласно графику Белого дома, саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). Трамп планирует пробыть с рабочим визитом на Аляске более шести часов.

