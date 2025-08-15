Фото: kremlin.ru

Мир ждет встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она может оказаться решающей как для урегулирования украинского конфликта, так и для отношений между двумя государствами. Об этом говорится в редакционном комментарии венгерской газеты Magyar Nemzet.

Авторы публикации выразили мнение, что предстоящий российско-американский саммит должен стать успешным, после него контакты между лидерами РФ и США могут продлиться.

В свою очередь, американский обозреватель и публицист Эндрю Спаннаус заявил ТАСС, что на предстоящей встрече на Аляске будет принята попытка перезагрузки двусторонних отношений. Однако ключом к этому должен стать вопрос украинского урегулирования.



Эндрю Спаннаус американский обозреватель и публицист Серьезные анализы и в политических кругах говорят о реальной возможности перезагрузки, начале новой фазы отношений между США и Россией. Желание возобновить экономическое сотрудничество проявляется с обеих сторон.

По его словам, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в недопущении еще большего разделениям между странами. Кроме того, Белый дом стремится не допустить дальнейшего сближения России с Китаем. Обозреватель отметил, что основой для перезагрузки может стать договор о сотрудничестве в области энергетики и инфраструктуры в Арктическом регионе.

Однако это будет возможно только после достижения договоренностей по украинскому урегулированию, России стоит проявить в этом определенную гибкость, заметил аналитик.



Эндрю Спаннаус американский обозреватель и публицист Для Трампа это стало личной амбицией, которую необходимо удовлетворить, и российской стороне нужно пойти на определенные уступки, иначе Трамп подвергнется слишком большому давлению со стороны ЕС.

Он сказал, что после саммита начнется определенный "пробный проверочный период". При этом в случае провала встречи Евросоюз получит "подтверждение" правильности своей жесткой позиции и повод для объявления "своей победы".

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В соответствии с графиком Белого дома саммит стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве).

На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. От РФ на переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем РФ и США намерены обговорить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

Лавров заявлял, что у Москвы есть аргументы и четкая позиция в контексте конфликта на Украине, которая будет изложена на предстоящих переговорах. По его словам, в рамках диалога по Украине было уже немало сделано в ходе визитов в РФ спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Глава МИД выразил надежду, что на предстоящем саммите этот диалог продолжится в полезном русле.