Мир ждет встречи Путина и Трампа – иностранные СМИ
Фото: kremlin.ru
Мир ждет встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она может оказаться решающей как для урегулирования украинского конфликта, так и для отношений между двумя государствами. Об этом говорится в редакционном комментарии венгерской газеты Magyar Nemzet.
Авторы публикации выразили мнение, что предстоящий российско-американский саммит должен стать успешным, после него контакты между лидерами РФ и США могут продлиться.
В свою очередь, американский обозреватель и публицист Эндрю Спаннаус заявил ТАСС, что на предстоящей встрече на Аляске будет принята попытка перезагрузки двусторонних отношений. Однако ключом к этому должен стать вопрос украинского урегулирования.
По его словам, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в недопущении еще большего разделениям между странами. Кроме того, Белый дом стремится не допустить дальнейшего сближения России с Китаем. Обозреватель отметил, что основой для перезагрузки может стать договор о сотрудничестве в области энергетики и инфраструктуры в Арктическом регионе.
Однако это будет возможно только после достижения договоренностей по украинскому урегулированию, России стоит проявить в этом определенную гибкость, заметил аналитик.
Он сказал, что после саммита начнется определенный "пробный проверочный период". При этом в случае провала встречи Евросоюз получит "подтверждение" правильности своей жесткой позиции и повод для объявления "своей победы".
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В соответствии с графиком Белого дома саммит стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве).
На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. От РФ на переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем РФ и США намерены обговорить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.
Лавров заявлял, что у Москвы есть аргументы и четкая позиция в контексте конфликта на Украине, которая будет изложена на предстоящих переговорах. По его словам, в рамках диалога по Украине было уже немало сделано в ходе визитов в РФ спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Глава МИД выразил надежду, что на предстоящем саммите этот диалог продолжится в полезном русле.
