Bloomberg: саммит Путина и Трампа стал вызовом для секретной службы США

Фото: kremlin.ru

Секретная служба США столкнулась с трудностями во время подготовки саммита Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что после анонса встречи президентов единственный агент, размещенный на посту секретной службы на Аляске, начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни.

"Задача агентства была чрезвычайно сложной – защищать обоих президентов одновременно. Начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", – говорится в статье.

Географическое положение Аляски вызвало определенные трудности при перемещении необходимого оборудования спецслужб. В городе Анкоридж, где планируется проведение саммита, также наблюдается недостаток номеров в гостиницах и автомобилей для аренды.

Параллельно с подготовкой к саммиту сотрудники секретной службы также занимаются поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обеспечением защиты экс-президентов и вице-президентов страны, а также выполняют актуальные поручения Трампа по борьбе с преступностью в Вашингтоне.

Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов.

Главной темой станет вопрос урегулирования кризиса на Украине. Помимо этого, стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество. Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75%. Он также сказал, что готов применить санкции в случае провала переговоров.

Вечером 14 августа два самолета Ил-96 отряда "Россия" отправились из Москвы в Анкоридж. Первый борт, вылетевший из аэропорта Внуково, уже приземлился на Аляске. Там могла находиться одна из передовых групп, которая занималась подготовкой встречи лидеров России и Соединенных Штатов.