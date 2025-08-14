Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 21:44

Происшествия
Главная / Новости /

KTUU: вандал повредил собор в Анкоридже перед саммитом РФ и США

Неизвестный повредил собор в Анкоридже перед саммитом РФ и США – СМИ

Фото: alaskasnewssource.com

Вандал повредил собор Святого Семейства, расположенный в центре Анкориджа на Аляске, где пройдет саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает местный телеканал KTUU.

По данным СМИ, здание было повреждено вечером 12 августа. Мужчина бросал в собор кирпичи, о мотивах его поступка информации нет.

Несмотря на повреждения, храм остается открытым для посещения, уточнили журналисты. Как рассказали сотрудники собора, они уже направляют записи с камер видеонаблюдения правоохранителям.

Путин и Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Из Москвы вылетели несколько самолетов Ил-96.

На встрече, помимо президентов, будут присутствовать члены делегаций стран и группа экспертов. В ходе саммита стороны обсудят урегулирование украинского кризиса и двустороннее сотрудничество. После мероприятия ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Американский лидер оценил вероятность успеха встречи с российским коллегой в 75%. Однако он готов ввести санкции, если переговоры будут провалены.

Ушаков анонсировал программу саммита на Аляске

Читайте также


Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
происшествияполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика