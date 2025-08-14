KTUU: вандал повредил собор в Анкоридже перед саммитом РФ и США

Фото: alaskasnewssource.com

Вандал повредил собор Святого Семейства, расположенный в центре Анкориджа на Аляске, где пройдет саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает местный телеканал KTUU.

По данным СМИ, здание было повреждено вечером 12 августа. Мужчина бросал в собор кирпичи, о мотивах его поступка информации нет.

Несмотря на повреждения, храм остается открытым для посещения, уточнили журналисты. Как рассказали сотрудники собора, они уже направляют записи с камер видеонаблюдения правоохранителям.

Путин и Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Из Москвы вылетели несколько самолетов Ил-96.

На встрече, помимо президентов, будут присутствовать члены делегаций стран и группа экспертов. В ходе саммита стороны обсудят урегулирование украинского кризиса и двустороннее сотрудничество. После мероприятия ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Американский лидер оценил вероятность успеха встречи с российским коллегой в 75%. Однако он готов ввести санкции, если переговоры будут провалены.