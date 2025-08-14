Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени) на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", – сказал помощник российского лидера.

Политик добавил, что, помимо президентов, в переговорах примут участие по 5 членов делегации. Также рядом будет находиться и группа экспертов. В состав российской делегации вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также известен состав американской делегации, однако помощник президента РФ отметил, что необходимо дождаться соответствующего заявления со стороны Штатов.

"Предусматривается, что в начале встречи каждый из президентов скажет несколько слов, это обычная практика на международных переговорах", – сказал представитель Кремля.

После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Длительность встречи глав государств будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

"Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся – это будет зависеть, прежде всего, от президентов", – подчеркнул Ушаков.

Ключевой темой саммита Путина и Трампа станет урегулирование конфликта на Украине, также будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Помимо этого, ожидается обмен мнениями по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Ушаков добавил, что военная база Элмендорф-Ричардсон – это символическое место на фоне 80-летия Победы. Рядом с базой находится мемориальное кладбище, на котором захоронены 9 советских летчиков и 4 человека, погибшие в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза.

Ранее сообщалось, что Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году на 7,2 миллиона долларов. В день встречи небо над Анкориджем будет перекрыто. Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра).

В ходе переговоров американский лидер собирается подтолкнуть Путина к прекращению кризиса. Также Трамп ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам российского лидера и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.

