США перекроют небо над Анкориджем на Аляске во время встречи Трампа и Путина

Фото: depositphotos/ewastudio

Авиационные власти США перекроют небо над городом Анкоридж на Аляске в день встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) над Анкориджем и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра). Перекрытие воздушного пространства планируется на один день – 15 августа.

Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести в пятницу, 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.