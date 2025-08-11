11 августа, 23:14Транспорт
США перекроют небо над Анкориджем на Аляске во время встречи Трампа и Путина
Фото: depositphotos/ewastudio
Авиационные власти США перекроют небо над городом Анкоридж на Аляске в день встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.
Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) над Анкориджем и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра). Перекрытие воздушного пространства планируется на один день – 15 августа.
Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести в пятницу, 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.
