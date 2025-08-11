Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 23:14

Транспорт

США перекроют небо над Анкориджем на Аляске во время встречи Трампа и Путина

Фото: depositphotos/ewastudio

Авиационные власти США перекроют небо над городом Анкоридж на Аляске в день встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) над Анкориджем и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра). Перекрытие воздушного пространства планируется на один день – 15 августа.

Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести в пятницу, 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.

Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Читайте также


транспортполитиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика