В Краснодаре уволен учитель математики, оскорбивший учеников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Преподаватель математики в Краснодаре был уволен после конфликта на уроке, в ходе которого он допустил грубые высказывания в адрес учеников. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара.

В социальных сетях и мессенджерах распространилась аудиозапись, на которой учитель алгебры грубо обращается к школьникам. Педагог призывал учеников, которые его перебивали, вести себя по-человечески, а одному из них сделал замечание о том, что просил его встать, а не лечь.

В центре уточнили, что речь идет о ситуации в школе № 61. Как указал департамент образования, учитель математики допустил "нелицеприятные высказывания в адрес учащихся". В настоящее время проводится педагогическое расследование.

"Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что учительница столичной школы № 1 747 якобы дала пощечину школьнику с инвалидностью, угрожая выбить ему зубы. В связи с этим правоохранители организовали проверку. Также в столичном ГУ МВД добавили, что заявлений в полицию по факту случившегося не поступало.