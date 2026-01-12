Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 17:07

Происшествия

В Краснодаре уволен учитель математики, оскорбивший учеников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Преподаватель математики в Краснодаре был уволен после конфликта на уроке, в ходе которого он допустил грубые высказывания в адрес учеников. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара.

В социальных сетях и мессенджерах распространилась аудиозапись, на которой учитель алгебры грубо обращается к школьникам. Педагог призывал учеников, которые его перебивали, вести себя по-человечески, а одному из них сделал замечание о том, что просил его встать, а не лечь.

В центре уточнили, что речь идет о ситуации в школе № 61. Как указал департамент образования, учитель математики допустил "нелицеприятные высказывания в адрес учащихся". В настоящее время проводится педагогическое расследование.

"Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что учительница столичной школы № 1 747 якобы дала пощечину школьнику с инвалидностью, угрожая выбить ему зубы. В связи с этим правоохранители организовали проверку. Также в столичном ГУ МВД добавили, что заявлений в полицию по факту случившегося не поступало.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика