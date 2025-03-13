Охранник одной из школ в Москве уволен за применение силы к ученице

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Сотрудник частной охранной организации "Спец-Групп", работающий в одной из московских школ, был уволен из-за применения силы в отношении школьницы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Инцидент произошел накануне. Девочка в тот момент пришла на тренировку, однако охранник применил к ней физическую силу. Администрация школы отреагировала на это происшествие, направив в "Спец-Групп" жалобу с просьбой отстранить сотрудника от работы и организовать служебное расследование.

"Сотрудник больше не работает в школе", – заявили в департаменте, отметив, что подобные действия неприемлемы и грубо нарушают профессиональную этику.

Сейчас директор школы находится на связи с семьей пострадавшей, а девочке были принесены извинения. Ей будет оказана необходимая поддержка, добавили в департаменте.

Ранее учитель напал на шестиклассника в одной из школ Омска. По словам учителя, ребенок сидел за партой и пытался ударить его ногой, поэтому он схватил мальчика за ногу и потащил на себя. В результате школьник упал на пол.

Министерство образования Омской области назвало поведение педагога недопустимым, а также уточнило, что данный случай является единичным. Учитель написал заявление на увольнение, заключили в ведомстве.

