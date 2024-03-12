12 марта, 15:45Происшествия
Педагог напал на шестиклассника в Омской области
Фото: МВД МЕДИА
В одной из школ Омска произошел конфликт между учителем и шестиклассником, была организована проверка. Об этом сообщает телеканал "360".
Педагог рассказал изданию, что ребенок сидел за партой и пытался ударить его ногой. Преподаватель не выдержал и схватил школьника.
"Я его схватил за ногу и сильно потащил на себя. Он упал. Ударился чем-либо или нет, не знаю. Одно могу сказать: я всего этого не хотел", – сказал педагог, добавив, что сейчас он не работает.
Вместе с тем он посетовал на перепады давления и головные боли.
В пресс-службе Минобразования Омской области также сообщили, что сотрудники ведомства организовали разбирательство по факту произошедшего. Выяснилось, что инцидент случился в Сегизбайской школе Азовского района. Министерство также подключило к проверке полицию.
В министерстве назвали поведение педагога недопустимым, а также уточнили, что данный случай является единичным. Учитель уже написал заявление на увольнение, рассказали в ведомстве. В школе будут работать психологи областного центра психолого-медико-социального сопровождения.
В свою очередь, в региональном управлении полиции подтвердили, что начали проверку. По их данным, конфликт произошел 11 марта. Правоохранители сослались на видеозапись, на которой запечатлен конфликт между педагогом и учеником. По данным полиции, ссора сопровождалась криками ребенка.
Всех участников конфликта опросили, после чего полиция выясняла, что учитель и школьник из шестого класса изложили разные версии событий.
Ранее зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил перед приемом учителей на работу в школу проверять их на адекватность. С его слов, педагогов нужно обязать проходить особое тестирование.
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