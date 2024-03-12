Педагог напал на шестиклассника в Омской области

Фото: МВД МЕДИА

В одной из школ Омска произошел конфликт между учителем и шестиклассником, была организована проверка. Об этом сообщает телеканал "360".

Педагог рассказал изданию, что ребенок сидел за партой и пытался ударить его ногой. Преподаватель не выдержал и схватил школьника.

"Я его схватил за ногу и сильно потащил на себя. Он упал. Ударился чем-либо или нет, не знаю. Одно могу сказать: я всего этого не хотел", – сказал педагог, добавив, что сейчас он не работает.

Вместе с тем он посетовал на перепады давления и головные боли.

В пресс-службе Минобразования Омской области также сообщили, что сотрудники ведомства организовали разбирательство по факту произошедшего. Выяснилось, что инцидент случился в Сегизбайской школе Азовского района. Министерство также подключило к проверке полицию.

В министерстве назвали поведение педагога недопустимым, а также уточнили, что данный случай является единичным. Учитель уже написал заявление на увольнение, рассказали в ведомстве. В школе будут работать психологи областного центра психолого-медико-социального сопровождения.

В свою очередь, в региональном управлении полиции подтвердили, что начали проверку. По их данным, конфликт произошел 11 марта. Правоохранители сослались на видеозапись, на которой запечатлен конфликт между педагогом и учеником. По данным полиции, ссора сопровождалась криками ребенка.

Всех участников конфликта опросили, после чего полиция выясняла, что учитель и школьник из шестого класса изложили разные версии событий.

Ранее зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил перед приемом учителей на работу в школу проверять их на адекватность. С его слов, педагогов нужно обязать проходить особое тестирование.