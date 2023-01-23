Замдиректора кубанской школы назвал порку детей шоу-наказанием

Заместитель по воспитательной работе Владислав Дорофеев воспользовался ремнем для того, чтобы успокоить детей. По его словам, после появившегося в Сети видео он покинул учебное заведение СОШ № 4 в Усть-Лабинске, однако позднее планирует вернуться в стены школы.

Дорофеев назвал свои действия шоу-наказанием, которое пришлось устроить из-за буйства шестиклассников. Замдиректора пояснил, что в классе было много мальчиков, которые кидались стульями и портфелями. Он спросил школьников, что следует сделать – вызвать родителей или прибегнуть к ремню. Дети, по его словам, выбрали последний вариант.

"Естественно, не было цели избиения. То есть шуточно это все было. Хлопок делаю ремнем вдвое сложенным – и по заднице так прогладил. Всем было весело, никто никаких претензий не предъявлял. Я потом еще просмотрел их на следующий день – ну, мальчишки ж – синяки там", – цитирует Дорофеева издание "Подъем".

Замдиректора поделился, что поговорил с родителями и те не высказали ему никаких претензий. На данный момент проводится расследование. Дорофеев утверждает, что родители ребят направили письмо в управление образования и замглавы района по социальным вопросам с просьбой вернуть педагога на работу.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из школ в Красноярске.

Поводом послужил ролик с конфликтом между ученицей и учителем. На кадрах показано, как шестиклассница и взрослая женщина толкают друг друга и хватают руками.

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