Учителя из школы Хабаровского края проверят на профпригодность после оскорблений учеников

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Прокуратура организовала проверку ролика, на кадрах которого учитель из сельской школы Хабаровского края оскорбляет воспитанников. Об этом заявил глава района имени Лазо Александр Кох.

"Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога", – написал он в своем телеграм-канале.

В Сети распространилось видео, где женщина-учитель оскорбляет учеников старших классов. Это случилось в школе села Переясловка.

Ранее сообщалось, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из школ в Красноярске.

Поводом послужило видео с ссорой между ученицей и учителем. На кадрах шестиклассница и взрослая женщина толкают друг друга и хватают руками.

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